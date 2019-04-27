كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مبعوث "بوتين": القوات الإيرانية في سوريا على بعد 50 ميلاً من الحدود الإسرائيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح المبعوث الرئاسي الروسي الخاص لسوريا الكسندر لافرينتييف، بأن القوات الإيرانية في سوريا تبقى على بعد نحو 80 كيلومتراً من الحدود مع إسرائيل على الرغم من تصريح واشنطن بأنها تعترف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان.

وقال "لافرنتييف"، في مقابلة لـ"سبوتنيك"، عندما سُئل عما إذا كان بيان "ترامب" قد أدى إلى اقتراب القوات الإيرانية من الحدود: "لقد توصلنا إلى اتفاق مع أصدقائنا الإيرانيين على أن بعض الوحدات الموجودة هناك على الحدود السورية مع إسرائيل من أجل ضمان أمن منطقة التصعيد الجنوبية سيتم نقلها إلى مسافة آمنة، من 75 إلى 80 كيلومترًا. وقد أوفوا بوعودهم".

وحسب المبعوث الرئاسي، فإنه في يوليو 2018، وافقت إيران، بسبب الوساطة الروسية، على نقل وحداتها الموجودة في سوريا بعيدًا عن الحدود مع إسرائيل بمقدار 85 كم، مما قلل بشكل كبير من المخاوف الإسرائيلية.

وأضاف، أن التصريح الأخير للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان، المتنازع عليه بين إسرائيل وسوريا، كان يمكن أن يجعل طهران تغير قرارها وتقترب مرة أخرى من الحدود مع الهضبة الاستراتيجية المتنازع عليها.