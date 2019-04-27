كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصرع 14 شخصا وإصابة 16 فى حادثين منفصلين بالهند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الشرطة الهندية اليوم السبت مصرع 14 شخصا وإصابة 16 آخرين في حادثين منفصلين بولاية "تشهاتيسجاره" بشرق الهند.

وذكرت شبكة "إن دي تي في" الهندية أن الحادثة الأولى أسفرت عن مصرع 6 أشخاص على الأقل عندما اصطدمت سياراتهم ببعضها البعض بمنطقة "موربي" الواقعة بالولاية، وتم نقل جثامين الضحايا على الفور إلى المستشفى.

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وأضافت الشبكة أن 8 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم، كما أصيب 16 آخرون إثر اصطدام حافلتهم بأخرى في منطقة "بالرامبور"، فيما أفادت الشرطة بأن سائق الحافلة كان مخمورا.

يذكر أن الهند عادة ما تشهد حوادث السير، بسبب رداءة البنية التحتية للطرق بها.