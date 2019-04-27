كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باكستان تعلق حملة مكافحة شلل الأطفال بعد مقتل 3 في هجمات على فرق التطيعم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسؤولو الصحة الباكستانيون، إن البلاد علقت حملة وطنية لمكافحة شلل الأطفال بعد مقتل عامل صحة واثنين من رجال الشرطة، الذين كانوا يرافقون فرق التطعيم، في هجمات منفصلة في جميع أنحاء البلاد في أقل من أسبوع.

وذكر مسؤولين، أن مسلحين مجهولي الهوية استهدفوا عمال حملة شلل الأطفال والشرطة المكلفين بحمايتهم في ثلاث هجمات منفصلة الأسبوع الماضي، في المناطق الريفية الغربية الكثيفة المتاخمة لأفغانستان، قبل أن يفروا.

باكستان، هي واحدة من ثلاث دول في العالم حيث لا يزال مرض شلل الأطفال مستوطنًا. الاثنان الآخران هما أفغانستان ونيجيريا.