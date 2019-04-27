كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قتلى وجرحى في حادث مروع بتونس (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت معتمدية السبالة من ولاية سيدي بوزيد بتونس، حادث مروع أسفر عن مقتل 15 شخصا منهم 12 عاملة فلاحة، تم نقل جثثهم إلى المستشفى.

واصطدم شاحنين، نتيجة انفلاق إطارات إحدى الشاحنات، مما تسبب في خروجها عن الطريق واصطدامها بالشاحنة التي تقل العاملات، وكان من بينهم أطفال.

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وتسبب الحادث في مقتل 15 شخصًا بينهم إناث وذكور، فيما جرح أكثر من 20 شخصا وماتزال الحماية المدنية بالتنسيق مع المستشفى في إسعاف الجرحى.



