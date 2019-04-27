كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصادر الجيش الليبي تنفي ما نشر بشأن مشاورات لتسلم طرابلس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفت مصادر الجيش الوطني الليبي ما نشرته صفحة على موقع "فيسبوك" منسوبةً للجيش من وجود مفاوضات في تونس بشأن تسليم العاصمة طرابلس لقوات الجيش من دون قتال.

وقالت المصادر إن هذه الصفحة منسوبة للجيش لكنها مزيفة وتبث أخبارا غير صحيحة. وأكدت المصادر أن الجيش حسم الأمر بدخول العاصمة وطرد من بها من ميليشيات خاصة أن الطرف الآخر، أي الكتائب الموالية لحكومة الوفاق، يرفض أي حوار.

في سياق آخر، قالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأميركية لشؤون إفريقيا تريش كانديس، إن "الهدف المطلوب تحقيقه في ليبيا هو القضاء على كل المجموعات الإرهابية وتمكين الليبيين من توحيد صفوفهم وبناء دولة ديمقراطية".

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وأضافت كانديس في تصريحات تلفزيونية أن بلادها ستدعم أي جهة تساهم في تحقيق ذلك، مشيرة إلى أن "ذلك ما تفعله الخارجية الأميركية حالياً".

ولم تنفِ كانديس وجود اتصالات سابقة بين الإدارة الأميركية وقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، إلا أنها رفضت التعليق على مسار العمليات العسكرية التي يقوم بها في طرابلس.