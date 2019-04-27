كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب يعلن انسحاب بلاده من المعاهدة الدولية للأسلحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الاجتماع السنوي للرابطة الوطنية الأمريكية للسلاح أن الولايات المتحدة ستنسحب من المعاهدة الدولية للأسلحة التي وقعها سلفه باراك أوباما عام 2013.

وقال ترامب "نحن نسحب توقيعنا" أمام آلاف من الحضور الذي ارتدى كثير منهم القبعات الحمراء المرتبطة بشعاره الانتخابي "اجعلوا أمريكا عظيمة مجددا".

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خلال الاجتماع السنوي للرابطة الوطنية الأمريكية للسلاح، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاستجابة إلى أعضاء الرابطة، وانسحاب بلاده من معاهدة الدولية للأسلحة التي وقعها سلفه باراك أوباما عام 2013 وتعارضها الرابطة وجماعات محافظة أخرى.

وأبلغ ترامب أعضاء الرابطة، وهي جماعة ضغط، أنه سيلغي وضع الولايات المتحدة كإحدى الدول الموقعة على معاهدة تجارة الأسلحة التي لم تنل بعد تصديق مجلس الشيوخ.