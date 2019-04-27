كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤول: من المتوقع أن تكون عمليات طيران الهند طبيعية بحلول هذا المساء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح رئيس شركة طيران الهند، أشواني لوهاني، للصحفيين في نيودلهي صباح اليوم، بأنه من المتوقع أن تكون عمليات طيران شركة طيران الهند طبيعية بحلول هذا المساء.

وكما أوردت "إذاعة كل الهند"، قال "لوهاني"، إن عمليات شركة الطيران الوطنية التي تأثرت منذ الساعة 3.30 صباحًا بسبب خلل فني في نظام الخادم الخاص بها، قد تمت استعادتها في الساعة 8.45.

وأضاف، أن ما مجموعه 85 رحلة تأخرت، وتشمل 21 رحلة دولية.

وأكد "لوهاني"، أنه تم إعادة جدولة الرحلات الجوية وتم إبلاغ الركاب بذلك. موضحًا، أن نظام الخادم تم تسليمه للصيانة، وأن الإدارة تأسف بشدة للإزعاج الذي لحق بالركاب.