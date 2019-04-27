حارس حوريا كوناكري يدعم الوداد بـ”تشامبيونز ليغ” الإفريقية

حرص خاديم ندياي، حارس فريق حوريا كوناكري الغيني، على حضور ذهاب نصف نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا بين الوداد وماميلودي صان داونز، والذي أقيم بملعب الأمير مولاي عبد الله، أمس الجمعة، وسط حضور جماهيري بارز.

ندياي، الذي أجرى عملية جراحية بالمغرب، وتحديدا بمستشفى الشيخ الزايد بالرباط، لازال تحت المراقبة الطبية، بعد تعرضه لكسر مزدوج في مباراة فريقه أمام الوداد، برسم دور ربع النهائي.

وكانت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، قد تكفلت بجميع مصاريف العملية الجراحية التي خضع لها خاديم ندياي، حارس مرمى فريق حوريا كوناكري، والمنتخب السينغالي لكرة القدم.

وعلم “اليوم24” من مصدر جد مسؤول، أن فوزي لقجع، رئيس الجامعة، ربط اتصالاته مع مسؤولين بمستشفى “الشيخ زايد” بالرباط، يخبرهم بتكفل الجامعة بجميع مصاريف العملية الجراحية، التي خضع لها حارس منتخب السينيغال.

وأكد المصدر نفسه، أن رئيس الاتحاد الغيني لكرة القدم، والذي هو في نفس الآن رئيس نادي حوريا الغيني، اتصل بالجامعة ورئيسها لقجع، وقد شكره ” نيابة عن جميع الغينيين للجامعة وللشعب المغربي، على وقوفهم إلى جانب حارس مرمى فريقهم، في هذه الظرفية الصعبة”.