بن عبد الله: إتفاق اجتماعي بنفس مضامين الحالي أفشل في 2016 مع بنكيران

قال نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقديم والإشتراكية إن الإتفاق الإجتماعي الذي وقعته النقابات مع الحكومة أول أمس الخميس أمر جيد ومكسب هام بالنسبة للمواطنين والمواطنات.
بن عبد الله، الذي كان يتحدث في ندوة لشبيبة البيجيدي حول “العمل السياسي بين تعزيز الإصلاح ومخاطر التبخيس” اعتبر في مداخلته أن الإتفاق يسجل لصالح الحكومة، لكنه أشار إلى أن النقابات وأطرافا أخرى ضيعت 3 سنوات على المواطنين.
وأوضح بن عبد الله، أن الحكومة السابقة لعبد الإله بنكيران كانت على وشك الوصول إلى اتفاق مع النقابات بنفس شروط ومضامين الإتفاق الحالي في سنة 2016، مشيرا إلى أنه جرى إفشال ذلك الإتفاق بسبب “أعمال كانت مرتبطة بالإنتخابات التشريعية، وكذا بتفاعل سلبي لبعض النقابات.
وأضاف بأن ذلك ضيع 3 سنوات على المواضطين وأسهم في فقدان العمل المؤسساتي والعمل الحزبي والسياسي، معتبرا أن الهدف آنذاك كان عدم استفادة حزب معين من توقيع الإتفاق في أفق انتخابات 2016 .
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