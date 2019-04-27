العشرات من التلاميذ يقضون ليلتهم أمام قيادة أزيلال احتجاجا على توقف الدراسة

خاض ليلة الجمعة -السبت، أكثر من 120 تلميذ وتلميذة، بمنطقة أزيلال، مرفوقين بأولياء أمورهم، اعتصاما ليليا أمام مقر القيادة للمطالبة بإجاد حل لتوقف الذي تعرفه الدراسة لأكثر من شهرين، بسبب الإضرابات التي يخوضها الأساتذة المتعاقدين.

وقال على لوطار، أب أحد التلاميذ المعتصمين لـ”اليوم 24″ أنهم سئموا من الوضع الذي تعيشه المؤسسات التعليمية بالمنطقة، والتي تعرف شللا تاما بسبب الإضراب، خصوصا أن الإمتحانات على الأبواب.

Advertisements

وأضاف المتحدث أنهم، كأولياء أمور يرفضون الحلول الترقيعية، منها تعويض الأساتذة المضربين.

هذا ويعرف قطاع التعليم ـزمة كبيرة بعد استمرار الأساتذة المتعاقدون في إضرابهم عن العمل للأسبوع الثامن على التوالي، ما خلق ازمة كبيرة لذى وزارة أمزازي.