ترامب متفاؤل إزاء إبرام اتفاق تجاري مع اليابان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أظهر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمس الجمعة، خلال تصريحاتها حول إمكانية التوصل لاتفاق تجاري ثنائي يجمع الولايات المتحدة واليابان ثقة، بالرغم من الخلافات القائمة بشأن الرسوم الجمركية حيث بدأ محادثات مع رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي في البيت الأبيض.

ومن الجدير بالذكر، أن آبي من بين زعماء العالم القلائل الذين تمكنوا من تطوير علاقة شخصية مع ترامب.

تسير العلاقة بشكل جيد لدرجة أن آبي وزوجته آكي انضما إلى ترامب وزوجته ميلانيا في حفل عشاء اجتماعي الجمعة في البيت الأبيض للاحتفال بعيد ميلاد السيدة الأولى، رقم 49 للولايات المتحدة.

ويعتزم الزعيمان استكمال حديثهما حول محاور الاجتماع في جولة غولف سريعة السبت.

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لكن كل الود الذي بدا عليهما في مكاتب البيت الأبيض لم يخف خلافاتهما حول التجارة. فقد اشتكى ترامب من الرسوم اليابانية على المنتجات الزراعية الأميركية بينما عبّر آبي عن إحباطه من الرسوم الأميركية على السيارات اليابانية.

فرض ترامب رسوما جمركية على واردات الصلب والألومنيوم اليابانية، وهدد بفرض مزيد من الرسوم الجمركية على السيارات ما يمثل حرجا وموقفا صعبا لآبي.

ومع ذلك، بدا ترامب متفائلاً بأنه سيتم التوصل إلى اتفاق، حين قال "في النهاية، لدينا فرصة لعقد اتفاق تجاري جيد وطويل الأمد مع اليابان".

وردا على سؤال لاحق حول الجدول الزمني لهذا الاتفاق، قال ترامب "أعتقد أنه يمكن أن يمضي سريعا. أعتقد أنه يمكن أن يمضي بسرعة إلى حد ما. ربما بحلول الوقت الذي أكون فيه هناك، ربما نوقعه هناك.. لكنه يتحرك بشكل جيد للغاية وسنرى ما يحدث".

يعتزم ترامب زيارة اليابان أواخر أيار/ مايو من العام الحالي مع السيدة الأولى في زيارة رسمية للقاء الإمبراطور الجديد للبلاد.