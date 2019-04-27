شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح بئر ارتوازي في رأس سخيبر بصحراء حضرموت والان مع التفاصيل

افتتحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بئراً ارتوازياً برأس سخيبر في صحراء حضرموت، وذلك بعمق 502 متر بعد استكمال عملية الحفر وتجهيزه كاملاً بمضخات ومولد كهربائي.

ويأتي هذا المشروع ضمن اهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة بمشاريع البنية التحتية بحضرموت وتخفيف معاناة المواطنين من شح المياه وتقديم لهم خدمات أفضل، كما يساهم في توفير المياه النقية للأهالي، وينهي مشكلة شح المياه بمناطق صحراء حضرموت.

فيما حضر عملية الافتتاح عضو مجلس الشورى، وعدد من الشخصيات الإجتماعية والأعيان وجمع غفير من المواطنين والأهالي.