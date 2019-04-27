شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين يلمح إلى عملية شاملة في أدلب سوريا مستقبلاً والان مع التفاصيل
المح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، إلى إمكانية تنفيذ عملية عسكرية شاملة في مدينة أدلب بسوريا .
وقال بوتين أنه يجب متابعة "محاربة الإرهابيين في إدلب" السورية، مشدداً على ضرورة "أخذ المدنيين بعين الاعتبار قبل اتخاذ قرار حول عملية شاملة في إدلب"، في إشارة إلى هجوم محتمل للنظام السوري على المنطقة التي تسيطر عليها فصائل مسلحة معارضة.
وأضاف بوتين: علينا مواصلة محاربة الإرهابيين في إدلب السورية. لا أستبعد عملية شاملة في إدلب لكن هذا ليس ملائما الآن. علينا التفكير في السكان المدنيين قبل اتخاذ قرار بشن هجوم شامل في إدلب".
وفي سياق آخر، اعتبر بوتين أنه "من الصعب الاتفاق التام على المرشحين لعضوية لجنة صياغة الدستور في سوريا"، مؤكداً "العمل مع المعارضة بخصوص هذه اللجنة".
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