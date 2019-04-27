شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال محمد بن راشد عن مبادرة الحزام والطريق ؟ والان مع التفاصيل

أكد نائب رئيس الإمارات، رئيس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أهمية مبادرة الحزام والطريق مشروع عالمي .. لافتاً إلى أنه سيربط المجتمعات والاقتصادات والشعوب، وسيحفز النمو العالمي في عدة قطاعات. وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": "اختتمنا اليوم مشاركتنا في منتدى الحزام والطريق الدولي الثاني بالصين.. مشروع عالمي سيربط المجتمعات والاقتصادات والشعوب.. وسيحفز النمو العالمي في عدة قطاعات". وأضاف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "التقيت على هامش القمة رئيس بيلاروسيا.. وأكدنا خلال اللقاء أهمية تطوير علاقاتنا لمستويات جديدة.. وتحفيز هذه العلاقات عبر مشاريع مشتركة واتفاقيات اقتصادية جديدة".

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