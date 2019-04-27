شكرا لقرائتكم خبر عن مجلي : ضربات الطيران رفعت معنويات قوات الشرعية في تعز والان مع التفاصيل

قال الناطق الرسمي باسم الجيش اليمني، العميد ركن، عبده عبدالله مجلي، أن غارات التحالف العربي ضد تحركات وتجمعات وتعزيزات عسكرية لميليشيا الحوثي الانقلابية رفعت معنويات قوات الشرعية في تعز .

ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مجلي أن طيران التحالف نفذ أربع غارات مركزة في منطقة الجناد وعدد من المواقع الرئيسية للميليشيات منها موقع اللواء 22 حرس جمهور الذي سيطرت عليه الميليشيات الانقلابية إبان الانقلاب على الحكومة الشرعية، ونجح التحالف في ضرب معدات عسكرية ثقيلة ومتوسطة، ومركز تدريب للميليشيات الانقلابية تستقطب فيه المغرر بهم والمجبرين لتدريبهم في تلك المواقع ثم الدفع في المواجهات العسكرية المباشرة في كثير من الجبهات.

ولفت متحدث الجيش إلى أن الضربات الجوية سيكون لها مردود إيجابي في جانبين رئيسين يتمثلان في إعاقة الميليشيات الانقلابية خلال الفترة المقبلة من استقطاب مقاتلين بالإكراه أو تحت أي ظرف في جزء من اليمن بعد ضرب أحد أهم مواقع التدريب العسكري للحوثيين، والجانب الآخر أن هذه الضربة ستوقف أي تقدم للميليشيات في كل الاتجاهات وسيكون أي يتحرك عرضة لهجوم مباشر في حال سعت الميليشيات للتقدم باتجاه مديرية ماوية، خاصة أن الضربة استهدفت تعزيزات عسكرية لحوثيين كانوا يعملون عليها.

وشدد العميد مجلي على أن مثل هذه الضربات تشكل ضغطا متواصلا على الميليشيات، وقبل ذلك يكون هناك ضغط نفسي على الحوثيين من عمليات الاستطلاع التي ينفذها التحالف لتحرك الميليشيات على الأرض، لمعرفة المواقع الرئيسية والعسكرية الكبرى للحوثيين، الأمر الذي يدفع بهم للتخبط في اتخاذ القرارات العسكرية للمواجهة لأنهم يدركون أنهم مراقبون جويا وبصورة مستمرة.