بالأسماء.. استشهاد 6 خبراء ألغام أثناء تفكيكهم حقل حوثي بتعز (فيديو)

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استشهد 6 خبراء من الفرق 26 و30 مسام في المخا بتعز بانفجار ضخم هز مخزن تجميع مخلفات الألغام والقذائف. وتفصيلا، وقع الحادث الساعة 13 أثناء عمل الفريق بتجميع الألغام والقذائف، حيث حدث الانفجار في المخزن المخصص لها مما أدى إلى تدميره. والشهداء هم: عبد الباقي محمد حسن محمد، قائد الفريق 26 مسام. النازع طلال محمد أحمد الجندي، عضو الفريق 26. Advertisements نبيل محمد صالح سعيد، عامل قذائف بالفريق 30 مسام. رشيد كريف حسين، عامل قذائف بالفريق 30. أحمد محمد سعيد علي، دعم طبي بالفريق 26. عادل ثابت شائع، وهو سائق الفريق 26 مسام. كما أصيب بالحادث محمد حسن سالم العمودي، وهو سائق الفريق 30 مسام بإصابة خطيرة.

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