شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيزات عسكرية لتطهير الحشاء من مسلحي الميليشيات والان مع التفاصيل

دفعت قوات الشرعية التحالف العربي، بتعزيزات عسكرية لإستكمال تطهير مديرية الحشاء من مسلحي ميليشيا الحوثي الإنقلابية، بعد أن تمكنت قوات الجيش اليمني أمس من دحر عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية من مواقع حاولت التمركز فيها شمالي غرب محافظة الضالع جنوبي البلاد .

وذكر موقع وزارة الدافع، أن قوات من الجيش اليمني مسنودة بمقاومة شعبية شنت هجوماً على المواقع التي حاولت الميليشيا التمركز فيها في مديرية الأزارق شمالي غرب الضالع، وتمكنت قوات الجيش والمقاومة من تطهير منطقة تورصة الواقعة إلى الغرب من مديرية الأزارق والمحادة لمديرية الحشا.

Advertisements

وكما أجبرت قوات الجيش والمقاومة العناصر الانقلابية الحوثية على الفرار تحت وابل من النيران الكثيفة، بعد أن تكبدت الميليشيا عدداً كبيراً من القتلى والجرحى في صفوفها.

وتنفذ في الأثناء قوات الجيش عمليات ملاحقة واسعة للعناصر الانقلابية التي ولت هاربة إلى المناطق المجاورة في الحشا، ودفعت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بدعم من قوات التحالف العربي بتعزيزات عسكرية إلى منطقة الأزارق.

وتتضمن التعزيزات أسلحة نوعية متعددة، بالإضافة إلى تسليح العشرات من أبناء المناطق ذاتها المنخرطين في المقاومة الشعبية، تمهيداً لمواصلة تعقب عناصر الميليشيا وتطهير مديرية الحشا.