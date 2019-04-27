شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ حضرموت يضع حجر الأساس لمشاريع عملاقة بالمكلا والان مع التفاصيل

قام محافظ حضرموت اللواء الركن "فرج سالمين البحسني" قائد المنطقة العسكرية الثانية، صباح اليوم السبت الـ27 من إبريل، يرافقه وزير الثقافة مروان دماج وعدد من مدراء العموم والوكلاء بوضع حجر الأساس على مجموعة مشاريع تنموية وحيوية بمدينة المكلا عاصمة إقليم حضرموت.

وكانت أولى جولات محافظ حضرموت بميناء المكلا، حيث وضع السيد المحافظ حجر الاساس على مشروع توسعة لخزانات الوقود ذات قدرة استيعابية تصل لأكثر من 50% عن السابق.

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كما وضع محافظ حضرموت حجر الأساس على مشروع خط بحري + عوامة بحرية بكلفة 8 مليون دولار وبتمويل من السلطة المحلية بحضرموت.

وفي إطار الإهتمام بالموروث الشعبي والتراثي الحضرمي، وضع محافظ حضرموت حجر الأساس على مشروع إعادة ترميم مبنى متحف المكلا، بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة.

وانتهت جولة محافظ حضرموت صباح اليوم السبت، ووزير الثقافة مروان دماج، بقص شريط إعادة افتتاح حصن الغويزي بحلته الجديدة والمعرض الحربي، بعد صيانة الحصن من الأضرار التي لحقت به جراء العوامل الطبيعية المختلفة.