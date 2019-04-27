شكرا لقرائتكم خبر عن فنزويلا تنفي وجود رحلات مباشرة مع إيران والان مع التفاصيل

نفت فنزويلا، وجود رحلات مباشرة من العاصمة الإيرانية طهران إلى العاصمة كراكاس، وفقًا لما نقلته عنه، اليوم السبت، وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“.

وقال وزير الخارجية الفنزويلي، خورخي أرييسا، "لا صحة لأي أخبار عن وجود رحلات مباشرة من طهران إلى كراكاس تنظمها شركة ماهان إير للطيران المدني الإيراني (التابعة للحرس الثوري)" .

وأضاف في حديثه للصحفيين خلال وجوده في مقر الأمم المتحدة في نيويورك:“لا صحة لما أشار إليه بعض التقارير عن وجود رحلات مباشرة بين العاصمة طهران وكراكاس“.

وفي 8 نيسان/أبريل الجاري، بدأت شركة ”ماهان“ للطيران المدني التابعة للحرس الثوري الإيراني، تسيير أول رحلة مباشرة إلى فنزويلا التي تشهد احتجاجات ضد نظام الرئيس نيكولاس مادورو الذي تدعمه طهران.

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وقال المتحدث باسم منظمة الطيران المدني الإيراني ”رضا جعفر زادة“، لوكالة أنباء ”مهر“، إن ”شركة ماهان إير للطيران المدني بدأت أول رحلة مباشرة من مطار طهران الدولي (الخميني) باتجاه العاصمة كاراكاس“.

وأضاف أن ”الرحلة ستستغرق من العاصمة طهران إلى كاراكاس دون توقف 16 ساعة“، مبينًا أن ”وفدًا من شركة ماهان الجوية كان يبحث في كراكاس الحفاظ على الرحلات الجوية المنتظمة بين البلدين“.

وتتهم الدول الغربية، والولايات المتحدة، شركة ”ماهان إير“ للطيران بنقل معدات عسكرية إلى دول تشهد حروبًا، من بينها سوريا والعراق، وكذلك لبنان، ونقل أسلحة إلى حزب الله الموالي للنظام الإيراني، وتخضع هذه الشركة لعقوبات أمريكية وأوروبية.

وتمتلك شركة ”ماهان إير“ التي تأسست العام 1992 كأول شركة طيران إيرانية خاصة، أكبر أسطول طائرات في إيران.

وحظرت فرنسا وألمانيا رحلات شركة الطيران في وقت سابق من العام الجاري، متهمة إياها بنقل المعدات العسكرية والأفراد إلى سوريا، ومناطق الحرب الإقليمية الأخرى.