شكرا لقرائتكم خبر عن البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا يواجه حمى الضنك بحملة وقائية بالمكلا والان مع التفاصيل

دشن البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا محور (حضرموت - شبوة – المهرة)، حملة الرش الضبابي لمكافحة حمى الضنك بمدينة المكلا وضواحيها، والتي تستمر لمدة خمسة أيام، بتمويل من منظمة اليونيسيف وبرعاية محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني.

وخلال التدشين، قال مدير عام مكتب وزارة الصحة والسكان بساحل حضرموت، الدكتور رياض الجريري،ـ إن حملة الرش تأتي ضمن خطة وزارة الصحة في عموم محافظات الجمهورية حيث تم التدشين مسبقا في العاصمة المؤقتة عدن من قبل وزير الصحة الدكتور ناصر باعوم ، وإن التدشين اليوم بالمكلا يأتي ضمن خمس مديريات في ساحل حضرموت سوف يتم استهدافها للقضاء على البعوض الطائر الناقل لحمى الضنك .

ودعا الدكتور الجريري المواطنين للتعاون مع فرق الرش في تنفيذ مهامهم على أكمل وجه والعمل على التخلص من بؤر توالد البعوض في المياه الحلوة الراكدة وخزانات البيوت المفتوحة، مؤكدا في الوقت ذاته أن حملة الرش تتزامن مع حملة توعوية وتثقيفية للمواطنين تعمل على رفع الوعي بوسائل الوقاية من البعوض الناقل للحميات الفيروسية الأخرى .

من جانبه أوضح الدكتور ياسر باهشم مدير محور الملاريا الخطة التي سيتم العمل بها في تنفيذ حملة الرش التي تستمر خمسة أيام تشمل جميع أحياء ومحاور مديرية المكلا وضواحيها، مضيفا أن هناك حملات مماثلة سيتم تنفيذها في أربع مديريات أخرى بساحل حضرموت .