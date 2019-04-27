شكرا لقرائتكم خبر عن المركز الخليجي الأروبي يكشف تعذيب الحوثي 10 صحفيين يمنيين والان مع التفاصيل

في بلاغ تقدم به المركز الخليجي الأوروبي لحقوق الإنسان، الجمعة، إلى مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، كشف انتهاكا جديدا لمليشيا الحوثي في حق أبناء الشعب اليمني.

حيث قدم المركز الخليجي الأوروبي البلاغ بالنيابة عن أسر 10 صحفيين مختطفين لدى مليشيا الحوثي الانقلابية بصنعاء، كما رصد البلاغ الانتهاكات التي تمارسها المليشيا الانقلابية في حق الصحفيين المختطفين.

وقامت المليشيا الحوثية بممارسة التعذيب الجسدي والنفسي تجاه المختطفين، خلال جلسات تحقيقات غير قانونية، تعرض فيها الصحفيون للضرب والتعذيب بشكل فردي وجماعي.

كما نقلت المليشيا الانقلابية المدعومة من إيران الصحفيين المختطفين منذ أسابيع في سجن الأمن السياسي بصنعاء إلى زنازين انفرادية، وصعدت من وحشية التعامل معهم حتى قامت بمصادرة ملابسهم وأدويتهم ومنع الزيارات عنهم.