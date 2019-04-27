شكرا لقرائتكم خبر عن المكلا تستعد لاستضافة فعالية بيتشاكوتشا مطلع الشهر المقبل والان مع التفاصيل

تستعد مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت في الرابع من مايو القادم لتكون جزءاً من العالم، ضمن ما يقارب 1000 مدينة تحتضن فعالية "بيتشاكوتشا" وهو حدث عالمي يعرض في أكثر من دولة بما فيها دول عربية هي لبنان والإمارات والسعودية ومسقط .

يقول المنظمون لفعالية "بيتشاكوتشا المكلا" وهم "نخبة من شباب وشابات حضرموت المبدعين" أن موعد إطلاق الحدث العالمي سيكون في مدينة المكلا حاضرة محافظة حضرموت كبرى مدن البلاد في الرابع من مايو القادم .

"بيتشاكوتشا"، هي كلمة يابانية الأصل وتعني الدردشة، وتم تأسيس الفعالية كحدث عالمي من قبل المهندسين أستريد كلاين ومارك دايثم في طوكيو\ اليابان في فبراير2003 .

بعد انطلاق "بيتشاكوتشا " من العاصمة اليابانية طوكيو في 2003 انتشرت الفكرة لتجوب أكثر من 1000 مدينة حول العالم.

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وفعالية بيتشاكوتشا هي صيغة عرض مبسطة يعبر الشخص من خلالها عن فكرته في 20 صورة، يتحدث في كل صورة بمقدار 20 ثانية، لتتضمن مجموعة كبيرة من المحادثات في ليلة واحدة تسمى ليلة بيتشاكوتشا أو PechaKucha Night .

وقالت الفنانة عبير الحضرمي، عضو لجنة اختيار المتحدثين بان عدم وجود أماكن يستطيع فيها الآخرون عرض ما يحبون وما هم شغوفون به، كل ذلك دعا الحاجة لتفعيل منصة دائمة لاستقطاب وتبادل الأفكار والمشاريع، والمساهمة في تحريك الجو الإبداعي العام وانتشاله من الجمود والركود.

إبراهيم باغويطة، أحد أعضاء فريق " بيتشاكوتشا المكلا" وهو مصمم حضرمي ويعمل في الوسائط الرقمية منذ 2009، يؤكد بأن التسويق والترويج الإعلامي للفعالية بشكل رئيسي يتم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي عبر الشبكة العنكبوتية.

وبخصوص المواضيع والقصص التي تتناولها الفعالية، تشير الفنانة فاطمة الكاف، أحد أعضاء الفريق بأن الفعالية تتضمن مجالات عدة: فنون وموسيقى، ابتكار، مشاريع تخرج، مواضيع اجتماعية وعلمية.. الخ.