شكرا لقرائتكم خبر عن البحسني يدشن فعاليات الوفاء ذاكرة الخلود بساحة شهداء حضرموت والان مع التفاصيل

دشن محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، فعاليات اليوم الأول لمهرجان الوفاء ذاكرة الخلود التي تقام على مسرح ساحة شهداء حضرموت بمنصة العروض بفوة.

وشهد مسرح ساحة شهداء حضرموت مساء أمس، عرض ملحمة تجريبية مسرحية حملت عنوان "الروح الخالدة" من تأليف وإخراج الفنان زيدون العبيدي، ويشارك فيها أكثر من 50 ممثلا ومغنيا وراقصا من مدينتي الشحر والمكلا، تناول تضحيات الشهداء ومرحلة التحرير وأم الشهيد ومواضيع أخرى مرتبطة بتحقيق الإنتصار الكبير على قوى الشر والإرهاب في الـ24 من إبريل.

وكذلك شهد الحفل عرض أوبريت "حضرموت المحبة" من قبل فرقة النقاء الإنشادية بالمكلا، وتقديم رقصات "لوحة القناصة، ورقصة العدة، ورقصة بنى مغراة، ورقصة الشرح" من قبل فرقة الفقيدين سالم وعلى سعيد للتراث الشعبي بالشحر، ورقصات تعبيرية لفرقة الساحل، وفرائحية لزهرات براعم الأمل، وتقديم فقرات ترفيهية للأطفال مع الفنان الكوميدي "زبيو"، وتنظيم مسابقة للجمهور، وإلقاء عدد من القصائد الشعرية المعبرة.

يذكر أن فعاليات مهرجان الوفاء ذاكرة الخلود تستمر لـ3 أيام متواصلة مساءا بساحة شهداء حضرموت، ضمن احتفالات المحافظة بالذكرى الثالثة للتحرير في "الـ24 من إبريل المجيد".