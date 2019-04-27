شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يتمكن من استعادة منطقة تورصة غرب مديرية الأزارق والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:39 مساءً, 27 أبريل 2019 م المناطق - وكالات تمكنت وحدات من الجيش اليمني والمقاومة الشعبية من استعادة منطقة تورصة الواقعة إلى الغرب من مديرية الأزارق والمحادّة لمديرية الحشا عقب معارك مع ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، وفقًا لما ذكره موقع / سبتمبر/ التابع للقوات المسلحة اليمنية.

وأوضح الموقع أن قوات الجيش والمقاومة شرعت في شن حملات ملاحقة للعناصر الفارّة من ميليشيا الحوثي إلى المناطق المجاورة في مديرية الحشا.

من جهة أخرى دفعت قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية بتعزيزات عسكرية مسنودة من تحالف دعم الشرعية باليمن إلى منطقة الأزارق، تتضمن أسلحة نوعية متعددة، إضافة إلى تسليح العشرات من الأهالي المنخرطين في المقاومة تمهيدًا لمواصلة تعقب عناصر الميليشيا الإرهابية وتحرير مديرية الحشا.

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