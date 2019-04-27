نزوح 39 ألف شخص من منازلهم جراء معارك طرابلس

الخليج 365/ بغدادأعلنت الأمم المتحدة، السبت، أن عدد النازحين جراء التصعيد العسكري في محيط العاصمة الليبية طرابلس قد لامس الـ40 ألف نسمة، محذرةً من أن الوضع الإنساني هناك في تدهور مستمر.

وقال ستيفان دوجاريك الناطق باسم الأمم المتحدة إلى أن نحو 39 ألف شخص أجبروا على مغادرة منازلهم بسبب القتال في ضواحي العاصمة، وفقا لإحصاءات منظمة الهجرة الدولية، بحسب "روسيا اليوم".

وأضاف، أن الوضع الإنساني في العاصمة الليبية في تدهور مستمر مع تواصل القتال، وخاصة في المناطق الآهلة بالسكان، معربا عن قلق الأمم المتحدة لاستمرار الأنباء عن قصف صاروخي ومدفعي عشوائي على الأحياء السكنية في المدينة.

