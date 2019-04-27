ألمانيا تعلق النظر بطلبات لجوء "شريحة واسعة" من السوريين

أفادت مجموعة "فونكي" الصحفية، بأن ألمانيا علقت النظر في طلبات لجوء شريحة واسعة من السوريين بانتظار مراجعة جديدة للوضع الأمني في بلادهم.
وبينت "فونكي" نقلا عن وزارة الداخلية الألمانية أن بعض طلبات اللجوء التي قدمها سوريون "أجّلت" بانتظار تعديلات سيتم إدخالها على توجيهات الوزارة، وفقاً لـ"روسيا اليوم".
وأشارت المجموعة الإعلامية، إلى أن المنظمات المدافعة عن حقوق اللاجئين تخشى أن تعلق حكومة المستشارة أنغيلا ميركل تلقي طلبات اللجوء من السوريين في حال توقفت أعمال العنف في بلادهم.
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