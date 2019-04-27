تحطم طائرة شرقي روسيا

لقي شخصان مصرعهما بتحطم طائرة خفيفة بمحرك واحد من طراز "ياك-18" في إقليم خاباروفسك في الشرق الأقصى الروسي.
وذكر مصدر في المكتب الصحفي لمديرية الطوارئ الإقليمية في حديث لوكالة "إنترفاكس"، أن الطائرة سقطت وتحطمت بعد ظهر الـ27 من أبريل بالتوقيت المحلي للشرق الأقصى الروسي في ضواحي مدينة خاباروفسك.
وأضاف: "تحطمت الطائرة في محيط مطار "كالينكا"، ويعمل في مكان الحادث فريق تحقيق ميداني لتحديد أسبابه وملابساته"، وفقاً لـ"روسيا اليوم".
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