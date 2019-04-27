بوتين "لا يستبعد" عملية شاملة بإدلب ويقر بصعوبة تشكيل لجنة دستور سوريا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن علينا الاستمرار في محاربة الإرهابيين في إدلب بشمال سوريا، وأضاف أنه لا يستبعد القيام بعملية عسكرية شاملة في إدلب ولكن هذا ليس ملائمًا الآن.

وتابع في مؤتمر صحفي بالعاصمة الصينية بكين السبت على هامش مشاركته في مبادرة الحزام والطريق، "علينا التفكير في السكان المدنيين قبل اتخاذ قرار بشن هجوم شامل في إدلب".

وخلال السنوات الماضية أجلت السلطات السورية جماعات إرهابية أبرزها هيئة تحرير الشام (فرع القاعدة في سوريا) من عدة محافظات إلى إدلب التي باتت معقلا للتنظيم الإرهابي.

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وتخضع إدلب لاتفاقية خفض التوتر بين روسيا وتركيا، وسط انتقادات بشأن توفير أنقرة حماية للتنظيم الإرهابي بمواصلة ضغطها لمنع تحرك ضد عناصره.

وأضاف الرئيس الروسي -أنه من الصعب الاتفاق التام على المرشحين لعضوية لجنة صياغة الدستور في سوريا.

ومنذ التوافق على تشكيل لجنة صياغة لدستور سوريا الجديد خلال مباحثات في مدينة سوتشي الروسية مطلع العام الماضي لا يزال الملف معلقا.