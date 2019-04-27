القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - أرشيفية
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن علينا الاستمرار في محاربة الإرهابيين في إدلب بشمال سوريا، وأضاف أنه لا يستبعد القيام بعملية عسكرية شاملة في إدلب ولكن هذا ليس ملائمًا الآن.
وتابع في مؤتمر صحفي بالعاصمة الصينية بكين السبت على هامش مشاركته في مبادرة الحزام والطريق، "علينا التفكير في السكان المدنيين قبل اتخاذ قرار بشن هجوم شامل في إدلب".
وخلال السنوات الماضية أجلت السلطات السورية جماعات إرهابية أبرزها هيئة تحرير الشام (فرع القاعدة في سوريا) من عدة محافظات إلى إدلب التي باتت معقلا للتنظيم الإرهابي.
وتخضع إدلب لاتفاقية خفض التوتر بين روسيا وتركيا، وسط انتقادات بشأن توفير أنقرة حماية للتنظيم الإرهابي بمواصلة ضغطها لمنع تحرك ضد عناصره.
وأضاف الرئيس الروسي -أنه من الصعب الاتفاق التام على المرشحين لعضوية لجنة صياغة الدستور في سوريا.
ومنذ التوافق على تشكيل لجنة صياغة لدستور سوريا الجديد خلال مباحثات في مدينة سوتشي الروسية مطلع العام الماضي لا يزال الملف معلقا.
كانت هذه تفاصيل خبر بوتين "لا يستبعد" عملية شاملة بإدلب ويقر بصعوبة تشكيل لجنة دستور سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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