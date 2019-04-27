انت الان تتابع ألمانيا تدعو مواطنيها بعدم السفر إلى سريلانكا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

نصحت وزارة الخارجية الألمانية مواطنيها بتجنب السفر غير الضروري إلى العاصمة السريلانكية "كولومبو"، وذلك عقب وقوع سلسلة من الهجمات الإرهابية التي استهدفت كنائس وفنادق داخل كولومبو وفي محيطها. وذكرت شبكة (إيه بي سي) نيوز الإخبارية الأمريكية أن الخارجية الألمانية أوضحت اليوم الجمعة، أن هناك خطرا مبدئيا بحدوث مزيد من الهجمات وحثت الزائرين الألمان على أن يكونوا أكثر يقظة، دون أن تصدر تحذيرا صريحا بعدم السفر إلى كولومبو أو سريلانكا. يذكر أن مواطنا يحمل جنسية مزدوجة ألمانية-أمريكية قد لقى مصرعه خلال هجمات أحد عيد الفصح الدامية.

وكانت أستراليا قد حذرت من احتمال وقوع مزيد من الاعتداءات الإرهابية في سريلانكا، وأوصت مواطنيها بعدم زيارة الجزيرة عقب الاعتداءات الإرهابية التي وقعت مؤخرا.وذكرت وزارة الخارجيّة الأسترالية وفقا لقناة (إيه.بي.سي.نيوز) الإخبارية الأمريكية، الجمعة، أنه "من المحتمل أن يشن الإرهابيون مزيدا من الاعتداءات في