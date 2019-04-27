انت الان تتابع أسقف العاصمة السريلانكية: لن يتم إقامة قداسات الأحد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أعلن أسقف العاصمة السريلانكية (كولومبو) اليوم الجمعة، أنه لن يتم إقامة قداسات أيام الأحد حتى إشعار آخر عقب سلسلة التفجيرات الارهابية التي استهدفت مؤخرا فنادق وكنائس داخل العاصمة وفي محيطها، ذكرت ذلك شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، دون مزيد من التفاصيل. يأتي هذا فيما تشهد سريلانكا حالة تأهب أمني، وتم تشديد الإجراءات الأمنية حول الكنائس في أنحاء البلاد، بعدما طلبت منها السلطات، الخميس، أن تغلق أبوابها وتعلق الصلوات إلى أن تستتب الأوضاع الأمنية بعد الهجمات التي استهدفت عددا من الكنائس والفنادق وأوقعت المئات من القتلى والجرحى خلال عيد الفصح.
ودعت "جمعية علماء سريلانكا"، النساء المسلمات في البلاد إلى عدم ارتداء النقاب على خلفية الهجمات الإرهابية التي استهدفت كنائس وفنادق في البلاد الأحد الماضي.وقالت الجمعية في بيان لها،: "ندعو الجميع للتعاون مع الأجهزة الأمنية، وبخاصة أخواتنا للأخذ بعين الاعتبار الوضع الطارئ والخطير في البلاد والصعوبات التي
ودعت "جمعية علماء سريلانكا"، النساء المسلمات في البلاد إلى عدم ارتداء النقاب على خلفية الهجمات الإرهابية التي استهدفت كنائس وفنادق في البلاد الأحد الماضي.
وقالت الجمعية في بيان لها،: "ندعو الجميع للتعاون مع الأجهزة الأمنية، وبخاصة أخواتنا للأخذ بعين الاعتبار الوضع الطارئ والخطير في البلاد والصعوبات التي يواجهها موظفو الهيئات الأمنية في الحالات التي يصعب فيها تحديد هوية الشخص". وأضافت الجمعية أنها تنصح المسلمات "بعدم عرقلة جهود القوات الأمنية الرامية إلى الحفاظ على الأمن القومي" وعدم ارتداء النقاب.
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