هل تفوقت الصين على الوجود العسكري الأمريكي بآسيا؟

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استطاع الرئيس الصيني شي جين بينج أن يُحدث حالة تطوير شاملة في صفوف جيشه الشعبي الضخم، الذي بات يتمتع بوجود وقدرات ضخمة داخل مناطق كبيرة في آسيا

سارع الرئيس الصيني شي جين بينج إلى تطوير جيش التحرير الشعبي، وهو الأمر الذي كان من بين أهم أهدافه التي توارثها من الزعيم الصيني ماو تسي تونج، الذي تحمل تركيزًا واهتمامًا كبيرين على التسليح والتطوير العسكري. وسعى الرئيس الصيني منذ الوهلة الأولى لتبني خطط تطويرية ضخمة للجيش الشعبي في بلاده، بما في ذلك تحويله من قوة برية تقليدية إلى جيش نظامي يحمل كل الترتيبات العسكرية المتطورة على مستوى العالم، الأمر الذي جعله تهديدًا للوجود العسكري الأمريكي في العالم.

صحيفة "جابان تايمز"، أكدت أن مساعي بينج بدأت بتفكيك البيروقراطية العسكرية الهائلة التي تعود إلى عهد ماو تسي تونج، وأقام جهة جديدة في القيادة المباشرة وأصبح رئيسًا للجنة المركزية، وهي أعلى هيئة لصنع القرار العسكري في الصين. الصين تُنعش القارة السمراء باستثماراتها.. وإسقاط الديون فرصة ذهبية لإفريقيا وتم

صحيفة "جابان تايمز"، أكدت أن مساعي بينج بدأت بتفكيك البيروقراطية العسكرية الهائلة التي تعود إلى عهد ماو تسي تونج، وأقام جهة جديدة في القيادة المباشرة وأصبح رئيسًا للجنة المركزية، وهي أعلى هيئة لصنع القرار العسكري في الصين. الصين تُنعش القارة السمراء باستثماراتها.. وإسقاط الديون فرصة ذهبية لإفريقيا وتم فصل القيادة التنفيذية للقوات البحرية والجوية والبرية والفضائية والصواريخ عن الإدارة والتدريب، وهو هيكل يقول المحللون العسكريون الصينيون والغربيون نه مقتبس من المنظومة العسكرية الأمريكية. ثورة الرئيس الصيني لم تكن فقط منحصرة على جيش التحرير الشعبي الصيني، حيث قام شي بسلسلة من التحولات في الصين والنظام العالمي، وهو ما تجلى عندما شن حملته على الفساد في منظومة الجيش بشكل رئيسي، لحمايتها من التدخلال العسكرية الأجنبية.

ويشمل الجهد عروضًا مميزة للقوة الناعمة، على رأسها برنامج "الحزام والطريق" الذي تبلغ تكلفته مليارات الدولارات لبناء شبكة عالمية للتجارة والبنية التحتية مع وضع بكين في مركزها، بالإضافة إلى خطته "صنع في الصين 2025" لتحويل البلاد إلى دولة عملاق في مجالات صناعة التكنولوجيا. Advertisements كيف سيطرت الصين على صناعة الأفلام في هوليوود؟ ومن جانبها، رأت رويترز خلال تحليلها لتحركات الصين العسكرية، أن الخطوة الأكثر جرأة كانت توسعة نطاق قوة الصين الصلبة، من خلال إعادة تشكيله جيش التحرير الشعبي، وهو أكبر قوة قتالية في العالم.

وفي صميم هذه الرؤية للتجديد الوطني، استطاع أن يصنع الرئيس الصيني جيشا مخلصا وخاليا من الفساد، بالإضافة إلى استعداده الدائم للقتال.

وتستكشف رويترز كيف أن التقدم السريع للقوة الصينية في عهد شي جين بينج قد أنهى حقبة التفوق الأمريكي غير المشكوك فيها بقارة آسيا. بسبب الأسلحة الروسية.. أمريكا تعاقب الجيش الصيني وخلال ما يزيد على عقدين بقليل، قامت الصين ببناء قوة من الصواريخ التقليدية التي تنافس أو تفوق تلك الموجودة في مستودع الأسلحة الأمريكية، وهو الأمر الذي أتبعته بسلسلة من التطويرات التقنية المتطورة. الصين وروسيا.. أهداف قانون الدفاع الأمريكي الجديد وتمكنت الصين أيضًا من بناء أحواض تصنيع السفن الحربية، بما ساعدها على امتلاك أكبر بحرية في العالم، والتي تحكم الآن مسطحات شرق آسيا البحرية.

وبالإضافة إلى القدرات العسكرية التقليدية، باتت الآن الصين قادرة على إطلاق صواريخ مسلحة نوويًا من أسطول عملياتي لغواصات الصواريخ الباليستية، مما يمنحها قدرة قوية على توجيه الضربات بعيدة المدى. 6 أسلحة روسية في عرض «يوم النصر» العسكري قد تثير غيرة ترامب ويقوم جيش التحرير الشعبي الصيني بتحصين المواقع عبر مساحات شاسعة من البحر الجنوبي، بينما تكثف الاستعدادات لاستعادة تايوان، بالقوة إذا لزم الأمر.وعلى الرغم من الالتزامات السياسية التاريخية للولايات المتحدة في آسيا، فإن الصين بدت معنية بشكل رئيسي بالوجود القوي على الساحة العسكرية في القارة، لا سيما في ظل التحديات السياسية الشهيرة، ومنها تايوان.

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