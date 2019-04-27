غداً .. إنطلاق ملتقى حماية الدولي في دبي

تنطلق غدا " الأحد " فعاليات الدورة الرابعة عشرة من ملتقى حماية الدولي في مركز المؤتمرات بمدينة جميرا في دبي.

ويناقش الحدث الذي يقام تحت شعار " نتعلم .. لنحمي " ويستمر يومين " دور المؤسسات الأمنية والتعليمية والبحثية في مواجهة المخدرات والمؤثرات العقلية .. بين تحديات الواقع واستشراف المستقبل " .

وبحسب وكالة وام الإماراتية، يقام الملتقى بتنظيم من القيادة العامة لشرطة دبي وبالتعاون مع اندكس للمؤتمرات والمعارض وبالشراكة مع مجلس مكافحة المخدرات بالإمارات والمكتب العربي لشؤون المخدرات بمجلس وزراء الداخلية العرب ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

ومن المتوقع أن يستقطب ملتقى حماية الدولي خلال هذا العام أكثر من 1500 زائر ومشارك من مختلف أنحاء العالم في حين يشارك ضمن فعالياته 22 متحدثا من المنطقة وخارجها وتتضمن الأجندة 15 جلسة علمية تتناول آفة المخدرات وتأثيرها على المجتمع ومحاولة الحد منها.

Advertisements

ويناقش الملتقى دور البرامج الذكية والإلكترونية في تعزيز برامج تعليمية شاملة لمواجهة المخدرات إضافة إلى التعرف على مدى العلاقة بين المؤسسات الجامعية والأكاديمية والبحثية والمؤسسات الأمنية والعلاجية والتأهيلية وغيرها من المؤسسات وكيفية تطوير هذه العلاقة بحيث تؤثر إيجابا على أداء مختلف القطاعات ذات العلاقة بالتعامل مع آفة المخدرات.

ويهدف ملتقى حماية الدولي إلى التعرف على الجهود الوطنية المتعلقة بتعزيز العلاقة بين المناهج العلمية وواقع ظاهرة المخدرات والمؤثرات العقلية في المجتمعات والتعرف على أهم التجارب الدولية والعربية في هذا المجال وكيفية الاستفادة منها .

ويتضمن الملتقى 7 ورش عمل متخصصة تستهدف العاملين والفاعلين في المجالات ذات العلاقة بمكافحة المخدرات والوقاية منها والفئات المجتمعية من مؤسسات المجتمع المدني وأولياء الأمور إضافة إلى الطلاب والشباب الذين خصصت لهم عدد من الورش التي تهدف إلى صقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم للتعامل الفعال مع أسباب التعاطي والإدمان والعمل على توعية الفئات المجتمعية المحيطة بهم.