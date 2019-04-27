شرطة كاليفورنيا: سائق يدهس 8 أشخاص ظناً أنهم مسلمون

اتُّهم سائق أمريكي تعمد دهس مارة بسيارته الثلاثاء موقعاً ثمانية جرحى، بالقيام بذلك ظناً منه أنهم مسلمون، على ما أعلنت شرطة كاليفورنيا الجمعة. وأوضحت الشرطة في سانيفيل قرب سان فرانسيسكو أن السائق ويدعى إيزايا بيبلز (34 عاماً) مستهدف بتحقيق في محاولة قتل بدافع عنصري، ما يشكل ظروفاً مشددة. وقال الشرطي فان نغو خلال مؤتمر صحافي "هناك أدلة جديدة تفيد بأن بيبلز استهدف عمداً ضحاياه بسبب عرقهم وقناعة منه بأنهم مسلمون". Advertisements وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن بين الجرحى الثمانية ثلاثة من أفراد عائلة واحدة هم والد وابنه وابنته. ولم ترد أي تفاصيل حول جنسية الجرحى أو ديانتهم. وقال محامي المتهم إن الحادث "ناتج بوضوح عن اضطرابات نفسية" وإنه سيطالب بتوفير العلاج المناسب لموكله وهو بحسب ما أوضح عسكري سابق قد يكون يعاني من اضطراب ما بعد الصدمة.

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