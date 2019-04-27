بالصور.. تعرف على 4 مطلوبين دولياً يقاتلون بجانب ميليشيات طرابلس

في خضم المعارك الدائرة حالياً في العاصمة الليبية طرابلس بين قوات الجيش الوطني الليبي وقوات حكومة الوفاق، يقاتل 4 مطلوبين دولياً إلى جانب الميليشيات الموالية لحكومة الوفاق.

وبحسب ما أوردته قناة "الحرة" على موقعها الإلكتروني، اليوم السبت، هذه هي قائمة الأربعة مطلوبين دولياً:

صلاح بادي - زعيم ميليشيات الإخوان في طرابلس





فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، في (نوفمبر) تشرين الثاني 2018، عقوبات على القائد العسكري الإخواني الليبي صلاح بادي، متهمة إياه بتقويض الأمن والنشاط الإرهابي في ليبيا.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن "لجنة عقوبات ليبيا بمجلس الأمن الدولي فرضت أيضاً عقوبات مالية على بادي، وإن إدراجه على قائمة العقوبات يتطلب أن يفرض جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة تجميد أصوله وحظر سفر عليه".

وأضافت الوزارة في بيان أن "قوات الفصيل المسلح التابع لبادي استخدمت صواريخ غراد الشديدة التدمير في مناطق مرتفعة الكثافة السكانية خلال الجولة الأخيرة من القتال بالعاصمة طرابلس في سبتمبر (أيلول)".

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن "بادي لعب دوراً حاسماً في معارك في عام 2014 دمرت تقريباً المطار الدولي الرئيسي في طرابلس وأجبرت الكثير من السكان على الفرار من منازلهم.

ورغم أن حكومة الوفاق أيضاً اتهمت حينها بادي، ومعه قائد آخر لفصيل مسلح، بالمسؤولية عن الهجوم في طرابلس في مايو (آيار) من العام الماضي، فإنه يقاتل بجانبها حالياً.

إبراهيم الجضران - آمر حرس المنشآت النفطية سابقاً

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في سبتمبر (أيلول) 2018، استهدفت وزارة الخزانة الأمريكية إبراهيم الجضران بعقوبات لقيادته هجمات على منشآت نفطية في ليبيا.

وقاد الجضران الجماعة المسلحة التي حاصرت موانئ منطقة الهلال النفطي لمدة 3 أعوام منذ 2013 قبل أن يتمكن الجيش الوطني الليبي من طردها.

وقالت وزارة الخزانة إن إبراهيم الجضران أضر بالسلام والاستقرار في ليبيا بالإشراف على القوات التي هاجمت منشآت النفط الليبية في منطقة "الهلال النفطي" التي تعد هدفا مربحا للفصائل المسلحة المارقة والمجرمين.

ورغم أن السلطات القضائية في طرابلس تطالب بالقبض عليه بتهمة الحصار ومحاولة تصدير النفط بشكل مستقل، فإنه يقال إنه يقاتل بجانب القوات الموالية لحكومة الوفاق.

زياد بلعم.. قيادي بمجلس شورى بنغازي





حارب مع مجلس شورى ثوار بنغازي الذي كان يضم أنصار "الشريعة" المتهمة بمقتل السفير الأمريكي في بنغازي.

أحمد الدباشي- آمر كتيبة أنس الدباشي





وصف تقرير للأمم المتحدة أحمد الدباشي آمر الكتيبة الملقب أيضاً (بالعمو) بأنه أحد أكبر المشرفين على عمليات التهريب في ليبيا.

كانت حكومة الوفاق قد عقدت اتفاقا مع كتيبة الدباشي من أجل السيطرة على الهجرة غير الشرعية تحت ضغط إيطالي للكف عن تهريب المهاجرين.

وتحولت كتيبة الدباشي بشكل مفاجئ في 2017 من التهريب إلى الحراسة بدافع الرغبة في إضفاء الشرعية على أعضائها من خلال وظائف في الشرطة والجيش.