تقرير: ميليشيات طرابلس تجند ذوي الاحتياجات الخاصة للقتال

قال عضو مجلس النواب الليبي عزالدين قويرب، إن مليشيات مصراتة تابعة لما يعرف بحكومة الوفاق الوطني تجند "ذوي الاحتياجات الخاصة" من الصم والبكم والمعوقين لنقلهم والزج بهم في معارك طرابلس، بحسب فيديو نشره على فيس بوك أمس.

وقال رئيس اللجنة الوطنية الليبية لحقوق الإنسان: "لو صحت هذه المعلومة فستكون جريمة تستوجب المحاسبة"، وفق ما ذكرته صحيفة "عكاظ" السعودية في عددها الصادر اليوم السبت.

وتأتي هذه الفضيحة بعد مقاطع فيديو نشرها المتحدث باسم القيادة العامة للجيش الليبي أحمد المسماري، أمس الجمعة، استعانة حكومة فايز السراج بمسلحين أجانب من جنسيات أوروبية لمساعدة المليشيات المسلحة في محاور القتال بطرابلس، فيما بدا آخرون وكأنهم مستشارون عسكريون يقدمون العون والاستشارات للمليشيات التي يشتد الخناق عليها في طرابلس، وتحقيق قوات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر تقدماً في محاور القتال خصوصاً جنوب العاصمة.