طالبان تتعهد لواشنطن بقتال داعش ومقاطعة القاعدة

تعهّدت حركة طالبان من أفغانستان بمقاتلة تنظيم داعش المتطرّف وقطع العلاقات مع تنظيم القاعدة، وفق ما جاء في بيان مشترك ما بين الولايات المتحدة وروسيا والصين بعد الاتفاق يوم أمس الجمعة على "انسحاب منظّم" للقوات الأجنبية من أفغانستان، وهو بند أساسي ضمن اتفاق السلام الذي تجري واشنطن مفاوضات بشأنه.

وتابع البيان أن طالبان تعهّدت بـ"عدم السماح باستخدام المناطق التي تسيطر عليها منطلقاً لتهديد أي دولة أخرى"، وقد دعا الحركة لمنع أي "تجنيد أو تدريب أو تمويل للإرهابيين".

وكان المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل زاد التقى مسؤولين من روسيا والصين وذلك في إطار مساعيه لإيجاد إجماع دولي يدعم جهوده لإنهاء الحرب في أفغانستان.

ودعا بيان مشترك للدول الثلاث إلى عملية سلام يقودها أفغان وتشمل الاطراف الأفغانية كافة، كما شدد على عدد من النقاط الرئيسية التي يتوقّع أن يتضمّنها أي اتفاق محتمل.

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وجاء في البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية "يدعو الأطراف الثلاثة إلى انسحاب منظّم يتّسم بالمسؤولية للقوات الأجنبية من أفغانستان كجزء من عملية سلام شامل".

ويسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إيجاد سبيل عبر التفاوض لسحب القوات الأمريكية من أفغانستان وإنهاء أطول نزاع حربي تخوضه الولايات المتحدة في تاريخها.

ودعت الولايات المتحدة وروسيا والصين طالبان لفتح حوار في أسرع وقت ممكن مع "وفد أفغاني موسع يضم الحكومة".

ويستأنف المبعوث الأمريكي قريباً في الدوحة محادثاته مع طالبان من أجل إنهاء النزاع في أفغانستان.