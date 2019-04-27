البنتاغون يعتزم إرسال قوات إضافية للحدود مع المكسيك

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) يوم الجمعة، إنها تعتزم إرسال قوات إضافية قوامها نحو 300 جندي، بينهم نحو 100 طاه لتوزيع الوجبات، إلى الحدود مع المكسيك في تغيير لسياسة تجنب اتصال القوات بالمهاجرين.
وهذا أحدث مؤشر على تزايد دور الدعم الذي يقدمه الجيش الأمريكي لسياسات الرئيس دونالد ترامب المتعلقة بالهجرة.
كان ترامب قد قال هذا الشهر، إنه سيتعين عليه تعبئة المزيد من قوات الجيش على الحدود مع المكسيك بعد الاستماع إلى قصص عن المهاجرين الذين يعبرون الحدود.
وقال البنتاغون في السابق، إنه لا توجد خطط لأن تتفاعل القوات الأمريكية مع المهاجرين، لأنها تقدم العون لضباط الحدود الذين يتعاملون مع الهجرة غير المشروعة.
وبالإضافة إلى الطهاة، قال تشارلي سومرز المتحدث باسم البنتاغون إن من المتوقع أن يرسل البنتاغون 160 سائقاً و20 محامياً.
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