قالت المنظمة الدولية للهجرة اليوم الجمعة، إن 38900 ليبي نزحوا خلال الاشتباكات التي تشهدها العاصمة طرابلس. وأكدت المنظمة، أن هناك المزيد من المدنيين يفرون من منازلهم، قائلة "تقوم المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا بتتبع النزوح يومياً وكذلك تقييم احتياجات الأشخاص المستضعفين وهو أمر حيوي لضمان استجابة إنسانية مستنيرة"، وفقاً لما ذكرته "بوابة إفريقا" الإخبارية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 38900 نازح من طرابلس خلال الاشتباكات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.