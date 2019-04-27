شكرا لقرائتكم بوتين لا يستبعد عملية شاملة بإدلب.. مستقبلاً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، أنه يجب متابعة "محاربة الإرهابيين في إدلب" السورية، مشدداً على ضرورة "أخذ المدنيين بعين الاعتبار قبل اتخاذ قرار حول عملية شاملة في إدلب"، في إشارة إلى هجوم محتمل للنظام السوري على المنطقة التي تسيطر عليها فصائل مسلحة معارضة.

وقال بوتين: علينا مواصلة محاربة الإرهابيين في إدلب السورية. لا أستبعد عملية شاملة في إدلب لكن هذا ليس ملائما الآن. علينا التفكير في السكان المدنيين قبل اتخاذ قرار بشن هجوم شامل في إدلب".

وفي سياق آخر، اعتبر بوتين أنه "من الصعب الاتفاق التام على المرشحين لعضوية لجنة صياغة الدستور في سوريا"، مؤكداً "العمل مع المعارضة بخصوص هذه اللجنة".