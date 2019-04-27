مؤسس تسلا متهم بالسرقة.. وممثل أميركي "يفضحه"

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty مؤسس شركة "تيسلا" إيلون ماسك

وحسبما أوردت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الجمعة، فإن ويلسون يريد من ماسك نسب فكرة جهاز حديث، قالت "تسلا" إنها صنعته، إليه، وقدم الطلب عبر تغريدة على "تويتر"، لكنه لم يلق جوابا.

وليس واضحا بالنسبة إلى كثير من المغردين، ما إذا كان حديث ويلسون، مجرد مزحة أم لا، ورغم ذلك حازت تغريدته على تفاعل كبير.

وقال فيها موجها كلامه إلى ماسك "هل يمكن أن تصنع جهازا نفاثا لأوراق الشجر، بحيث يكون هادئا؟".

شاهد أيضاً من AFP : "سامسونغ" تسوّق أول هاتف ذكي يعمل بتقنية الجيل الخامس

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي الموسيقى للتصدّي للعنف في بالتيمور يتعانق عزف آلات الكمان والقيثارة مع أصوات عشرات الأطفال في حفل موسيقي يقام في إطار برنامج ترفيهي للتلامذة يسعى القائمون عليه للدفع باتجاه التغيير الاجتماعي بقوة الفن ومكافحة العنف في مدينة بالتيمور الأميركية المحرومة. AFP

طوكيو تعرض رسما قد يكون من توقيع بانكسي عرضت العاصمة اليابانية طوكيو الخميس رسما يُعتقد أنه من توقيع أشهر رسامي الغرافيتي في العالم بانكسي، فيما دعت رئيسة بلدية المدينة هذا الفنان الغامض إلى التواصل مع السلطات المحلية. AFP

الأمير وليام في نيوزيلندا لمناسبة "يوم أنزاك" وجه الأمير وليام الخميس تحية للعسكريين النيوزيلنديين والأستراليين في أوكلاند لمناسبة مراسم "يوم أنزاك" التي ارتدت طابعا مؤثرا هذه السنة بعد ستة أسابيع من المجزرة التي شهدها مسجدان في مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا. AFP 1 إلغاء الإعدادات إيقاف Advertisements HD HQ SD LO "سامسونغ" تسوّق أول هاتف ذكي يعمل بتقنية الجيل الخامس AFP مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

ولاحقا، قال مؤسس "تسلا" على "تويتر" إن شركته ابتكرت جهازا جديدا لنفاث أوراق الشجر، يتميز بأنه صامت، خلافا للأجهزة الحالية التي تصدر ضجيجا عاليا، ليبدو الأمر وكأنه تطبيق لكلام ويلسون.

ولفت أحد المغردين نظر ماسك بشأن ادعاء الكوميدي الأميركي بأنه طرح الفكرة من قبل.

ورد عليه ماسك قائلا إن الأمر اقترحه كثيرون داخليا وخارجيا.