شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. حلقة نقاشية حول مراقبة المجتمع المدنى للسجون باجتماعات اللجنة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، اليوم السبت، اجتماعاتها على هامش فعاليات الدورة 64 المنعقدة بشرم الشيخ بمشاركة كامل مفوضي اللجنة وممثلي أمانة الاتحاد الأفريقي ووفود عشرات من الدول الأفريقية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية ومنظمات الأمم المتحدة المعنية و35 من والمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان وأكثر من 100 منظمة حقوقية غير حكومية أفريقية ودولية، بينها 12 منظمة مصرية.

وعقدت اللجنة الإفريقية حلقة نقاشية حول مراقبة السجون من قبل منظمات المجتمع المدنى كوسيلة لمنع التعذيب وإطلاق النشرة رقم 12 على الشرطة وحقوق الإنسان.