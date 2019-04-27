البنتاغون يدرس إرسال نحو 300 جندى إضافي إلى الحدود المكسيكية

أعلن المتحدث باسم القائم بأعمال وزير الدفاع الأميركية باتريك شاناهان، تشارلز سمرز، أن "البنتاغون ربما ترسل نحو 300 جندي إضافي إلى الحدود المكسيكية ليقوموا بأدوار تضعهم على اتصال بالمهاجرين"، متوقعا أن "يوافق شاناهان على المقترح، الذي تم وضعه كاستجابة لدعوة من وزارة الأمن الداخلي من أجل الحصول على مزيد من مساعدة الجيش".
ولفت سمرز الى أن "المقترح محل بحث من شاناهان، وانه سيتضمن تعديل للسياسة الحالية بشأن منع أي اتصال مع المهاجرين وهو أمر ضروري من أجل القيام بمهام تقديم الطعام والمساعدة القانونية والنقل".
ويوجد حاليا نحو 2900 جندي يعملون في أدوار دعم لوزارة الأمن الداخلي، إضافة الى ألفين من قوات الحرس الوطني.
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