قتل شخصان إثر ​تحطم طائرة​ خفيفة بمحرك واحد من طراز "ياك-18" في إقليم خاباروفسك في ​الشرق الأقصى​ الروسي. وذكر مصدر في المكتب الصحفي لمديرية الطوارئ الإقليمية في حديث لوكالة "إنترفاكس" أن "الطائرة سقطت وتحطمت في محيط مطار "كالينكا" في ضواحي مدينة خاباروفسك"، مشيرًا إلى أن "فريق تحقيق ميداني ويعمل في مكان الحادث لتحديد أسبابه وملابساته".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل شخصين بتحطم طائرة خفيفة شرقي روسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.