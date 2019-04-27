شتيرن: غواصة "بلغورد" الجديدة تتيح لروسيا السيطرة على العالم تحت الماء

أعربت صحيفة "شتيرن" الألمانية عن إعجابها بغواصة "بلغورود" الروسية الجديدة التي انتهت روسيا من صنعها مؤخرًا، واصفة إياها بـ"العملاق الغواص الذي يقوم بمهامه في الخفاء".
وأوضحت الصحيفة أن ما تحمله غواصة "بلغورود" من طوربيدات "بوسيدون" التي يحمل كل منها رأسًا نوويًا حراريًا تقدّر قوته بـ2 ميغا طن، قادر على تدمير حاملات الطائرات والسفن المرافقة لها، وافتعال موجة تسونامي التي يمكنها أن تغمر المناطق الساحلية وتدمرها.
وذكرت أن "طوربيد "بوسيدون" الذي يعمل بالطاقة النووية ويسير تحت الماء بسرعة 200 كيلومتر في الساعة يستطيع أن يصل إلى أي مكان"، لافتة إلى أن ذلك يمكّن روسيا من السيطرة على "العالم تحت الماء".
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