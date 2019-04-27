رئيس الصين دعا المزيد من الدول للانضمام إلى مبادرة طرق الحرير الجديدة

حضّ الرئيس الصيني ​شي جينبينغ​ على رفض الحمائية ودعا المزيد من الدول للانضمام إلى مبادرة "طرق الحرير الجديدة".

وفي كلمة له خلال قمة حول هذه الخطة المعروفة رسميا باسم "الحزام والطريق"، عقدها في بكين بمشاركة حوالى أربعين رئيس دولة وحكومة بينهم الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ ورئيس الوزراء الإيطالي ​جوزيبي كونتي​، شدد على أنه "علينا أن نبني معا اقتصادا عالميا منفتحا ونحارب الحمائية"، لافتا الى أنه "علينا أن نشجع مشاركة المزيد من الدول والشركات لزيادة مصالحنا المشتركة".

وتهدف المبادرة إلى إقامة بنى تحتية للنقل والطاقة في الدول التي هي بحاجة ماسة إليها في آسيا و​أوروبا​ و​إفريقيا​ ومناطق أخرى.