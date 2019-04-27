الدفاع الالمانية: نحتاج إلى نفس طويل في أفغانستان

أعلنت ​وزارة الدفاع​ الالمانية أنه "بعد مرور نحو 17 عاما على بدء أول مشاركة للقوات الألمانية في مهمة ​أفغانستان​، لا تلوح في الأفق إمكانية انسحاب قريب للقوات الألمانية من هناك"، مشيرةً إلى أنه "من الضروري إحراز الكثير من الخطوات الصغيرة واتباع ​سياسة​ النفس الطويل لإحلال السلام في أفغانستان".

ولفتت إلى أن "نماذج الأزمات في ​العراق​ وسورية أظهرت أن الوضع يزداد سوءا عندما تغيب المساعي نحو استقرار طويل الأمد لكل بداية نهاية"، معربةً عن أملها في "أن يزيد المأزق العسكري بين ​طالبان​ والمعسكر الحكومي في أفغانستان الاستعداد للتفاوض".