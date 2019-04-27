الدفاع الالمانية: نحتاج إلى نفس طويل في أفغانستان

أعلنت وزارة الدفاع الالمانية أنه "بعد مرور نحو 17 عاما على بدء أول مشاركة للقوات الألمانية في مهمة أفغانستان، لا تلوح في الأفق إمكانية انسحاب قريب للقوات الألمانية من هناك"، مشيرةً إلى أنه "من الضروري إحراز الكثير من الخطوات الصغيرة واتباع سياسة النفس الطويل لإحلال السلام في أفغانستان".
ولفتت إلى أن "نماذج الأزمات في العراق وسورية أظهرت أن الوضع يزداد سوءا عندما تغيب المساعي نحو استقرار طويل الأمد لكل بداية نهاية"، معربةً عن أملها في "أن يزيد المأزق العسكري بين طالبان والمعسكر الحكومي في أفغانستان الاستعداد للتفاوض".
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