لافرينتييف: هناك إمكانية لاجتماع آخر بين قادة روسيا وفرنسا وتركيا وألمانيا حول سوريا

لفت المبعوث الروسي الخاص إلى ​سوريا​ ​ألكسندر لافرينتييف​ إلى أن "هناك إمكانية لاجتماع آخر بين قادة ​روسيا​ و​فرنسا​ و​تركيا​ و​ألمانيا​ حول سوريا"، مشيراً إلى أن "​الأمم المتحدة​ لا تزال تعترض على 6 أسماء من المرشحين للجنة الدستورية السورية".

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