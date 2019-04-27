بوتين: علينا ان نتابع محاربة الارهاب في إدلب ولا استبعد عملية عسكرية شاملة

أكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه "علينا أن نتابع محاربة الارهاب في إدلب ولا استبعد عملية عسكرية شاملة في المدينة لكن ليس بشكل سريع"، مشيرًا إلى أنه "يجب أخذ المدنيين بعين الاعتبار قبل انخاذ قرار حول عملية شاملة هناك".
وشدّد بوتين، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الصينية بكين، على أن "المعارضة السورية هي من يعرقل تشكيل اللجنة الدستورية، وليس الرئيس السوري بشار الأسد"، موضحًا أنه "يجب الاتفاق على أعضاء اللجنة الدستورية وسنعمل مع المعارضة على ذلك".
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