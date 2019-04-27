مصدر إسرائيلي للحرة: إسرائيل تقرر إطلاق سراح مواطنين سوريين من سجونها

نقلت قناة "الحرة" عن مصدر إسرائيلي بأن "​السلطات الإسرائيلية​ ستطلق سراح أسيرين سوريين مقابل استعادة رفات الجندي الإسرائيلي، زخاريا باومل، الذي فقد في معركة السلطان يعقوب عام 1982"، مشيرا الى أن "هذه الفكرة لم تطرح مسبقا، وإنما تأتي كبادرة حسنة".

ولم يتضح بعد من هم الأسيران السوريان اللذان سيتم إطلاق سراحهما، ويحتمل أن يكون أحدهما الأسير صدقي المقت، من قرية مجدل شمس في الجولان السوري المحتل، والذي يعتبر أحد أقدم الأسرى السوريين، والذي صدر حكم عليه، قبل سنتين، بالسجن لمدة 14 عاما بتهمة "تسليم معلومات عن الجيش الإسرائيلي للاستخبارات السورية"، بعد أن أمضى 27 عاما في السجن بين السنوات 1985 حتى 2012.