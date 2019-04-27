جوزيف يزبك :"هكذا تأثر محمد عبد الوهاب والأخوان الرحباني بالموسيقى البيزنطية"

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لمناسبة عيد الفصح لدى الطوائف التي تتبع التقويم الشرقي، إستضافت رئيسة تحرير موقع "الفن" هلا المر مدير جوقة جبل لبنان الأرثوذكسية جوزيف يزبك.
ويتحدث يزبك في هذا الجزء الثاني عن الموسيقى الكنسية الشرقية التي إنطلقت من أنطاكيا، وعن إستدعاء مرنمين من اليونان والعالم ليحيوا رسيتالات باللغتين العربية واليونانية في لبنان، وعن صاحب الألحان الكنسية متري المر والذي هو من أول نشر كتباً عن الموسيقى البيزنطية وليتورجية القداس.
كيف تأثر الفنان المصري الراحل محمد عبد الوهاب بالألحان الكنسية الأرثوذكسية؟ وكيف وضع الأخوان الرحباني موسيقى بيزنطية وسريانية في أعمالهما؟
لمعرفة كل ما قاله يزبك، تابعوا اللقاء بالفيديو.
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